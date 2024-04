Dank Dreier-Festival: Miami gleicht gegen Boston aus

Mit einem Dreier-Festival zur Überraschung: Die Miami Heat haben in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA ihren ersten Sieg eingefahren.

Beim 111:101-Erfolg bei den topgesetzten Boston Celtics traf das Team aus Florida satte 23 Mal aus der Distanz, stellte die Best-of-seven-Serie auf 1:1 – und sorgte dabei nebenbei noch für einen Rekord: Für den Vorjahresfinalisten waren es die meisten in einem Play-off-Spiel verwandelten Distanzwürfe der Franchise-Geschichte.

In Abwesenheit ihres am Knie verletzten Stars Jimmy Butler avancierte Tyler Herro mit 24 Punkten, fünf Rebounds und 14 Assists zum Schlüsselspieler für Miami, das sich im vergangenen Jahr erst in der Finalserie den Denver Nuggets geschlagen geben musste. Herro traf allein sechs Mal von der Dreierlinie. Für Hauptrundenprimus Boston kam Jaylen Brown auf 33 Punkte, Jayson Tatum erzielte 28 Zähler.

Herro: „Jeder hat heute Abend reagiert“

„Wir haben im ersten Spiel schwer verloren und jeder hat heute Abend reagiert, und das ist alles, was man von einer Gruppe von Jungs verlangen kann“, sagte Herro: „Wir haben das Gefühl, dass wir eine großartige Mannschaft haben. Wir sind nicht völlig gesund, aber wir haben Leute, die spielen und hier draußen etwas bewegen wollen.“

Im zweiten Spiel des Abends wurde Oklahoma City Thunder seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte die New Orleans Pelicans mit 124:92. Das beste Team der abgelaufenen Regular Season der Western Conference hatte in Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Punkten seinen besten Werfer und stellte die Serie auf 2:0. New Orleans und Miami hatten sich die letzten Play-off-Tickets jeweils erst im Nachsitzen über ein Play-in-Duell gesichert.

(SID)/Beitragsbild: Imago