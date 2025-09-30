Dank Eigentor: Chelsea schlägt Benfica bei Mourinho-Rückkehr

Startrainer José Mourinho musste bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge mit Benfica Lissabon ein 0:1 (0:1) beim Klub-Weltmeister FC Chelsea hinnehmen.

In London gingen die Blues, die am ersten Spieltag 1:3 beim FC Bayern unterlegen waren, durch ein Eigentor von Richard Ríos (18.) in Führung. Anschließend wehrte sich Mourinhos Benfica zwar, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schickte der deutsche Referee Daniel Siebert Chelseas Joao Pedro mit Gelb-Rot vom Platz. Mourinho hatte mit Chelsea in zwei Amtszeiten (2004 bis 2007, 2013 bis 2015) dreimal die Premier League gewonnen.

Olympique Marseille fügte Ajax Amsterdam beim 4:0 (3:0) die zweite Niederlage zu. Der FK Bodö/Glimt verspielte nach einer 2:0-Führung noch den ersten Sieg in der Königsklasse der Vereinsgeschichte, am Ende musste sich der norwegische Neuling mit einem 2:2 (0:0) gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur begnügen.

Das Eigentor im VIDEO:

(SID) / Bild: Imago