Dank Haaland & Ortega: ManCity sichert sich Meister-Matchball

Erling Haaland und Goalie Stefan Ortega bringen Manchester City vor dem letzten Spieltag wieder in die Pole Position um den Premier-League-Meistertitel: Durch den 2:0-Erfolg bei Tottenham Hotspur haben die „Citizens“ wieder alle Trümpfe selbst in der Hand.

Nach einer flotten, aber torlosen ersten Spielhälfte brachte Erling Haaland die „Citizens“ nach einem Assist von Kevin De Bruyne in Führung (51.). Der Vorsprung sollte zunächst halten, ehe der Ex-Salzburg-Stürmer in der Nachspielzeit per Elfer erhöhte (90+1.) – auch weil der eingewechselte City-Ersatzgoalie Stefan Ortega davor mit einigen Saves glänzte.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Erling Haaland (51.)

0:2 – Erling Haaland (90+1.)

VIDEO: Ederson tobt nach Auswechslung

(Red.)

Beitragsbild: Imago.