Dank Honsak-Tor: Heidenheim rettet Hinspiel-Remis in Relegation

Der 1. FC Heidenheim hat nach einer starken Aufholjagd seine Chancen auf eine weitere Saison in der deutschen Bundesliga am Leben gehalten.

Im ersten Duell der „Dorfrelegation“ mit der SV Elversberg erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 (0:2) und hat vor dem Rückspiel beim Tabellendritten der 2. Liga am Montag (20.30 Uhr) damit weiter Hoffnung auf die dritte Saison im Oberhaus.

Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Heidenheimer Arena brachten Lukas Petkov (18.) und Fisnik Asllani (42.) die Gäste in Führung. Heidenheim wurde zunächst der Anschlusstreffer von Omar Traoré nach VAR-Check noch aberkannt, Tim Siersleben staubte in der zweiten Hälfte aber zum 1:2 (62.) ab. ÖFB-Legionär Mathias Honsak (64.) glich für den FCH aus.

