via

via Sky Sport Austria

Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie kann Fulham wieder drei Punkte anschreiben. Gegen das sportlich angeschlagene Everton gewinnt Fulham mit 3:1 und knackt die magische 40-Punkte-Marke.

Harrison Reed bringt Fulham in der 22. Minute in Führung, Dwight McNeil kann in der 35. Minute jedoch für Everton ausgleichen. Nach der Pause bestimmt aber nur noch Fulham die Partie. Harry Wilson (51.) und Daniel James (68.) entscheiden die Partie zugunsten der Cottagers.

Bild: Imago