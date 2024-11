Dank Kälte und Schnee: Grünes Licht für Gurgl-Slaloms

Kalte Nächte und Neuschnee sichern die Durchführung der alpinen Ski-Weltcup-Slaloms der Frauen und Männer am 24. bzw. 25. November auf der Kirchenkarpiste in Gurgl (Tirol).

„Das sehr erfahrene Team rund um Pistenchef Armin Achhorner hat hervorragende Arbeit geleistet. Den Weltcuprennen in Gurgl steht nichts im Wege“, wird FIS-Assistenz-Renndirektor Raimund Plancker nach der Schneekontrolle am Donnerstag in einer Aussendung zitiert.

Es sei eine große Herausforderung gewesen, die man erfolgreich gemeistert habe, sagte Gurgl-Projektleiter Alban Scheiber. Er versicherte, dass die Athletinnen und Athleten „perfekte Bedingungen“ vorfinden werden.

