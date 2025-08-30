Dank Last-Minute-Elfmeter: ManUnited mit erstem Saisonsieg

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat nach dem Pokal-Debakel den nächsten Patzer in der Premier League abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim setzte sich drei Tage nach dem blamablen Aus im League Cup bei einem Viertligisten mit 3:2 (1:0) gegen den FC Burnley durch.

Dabei verspielte United jedoch gleich zweimal eine Führung. Burnleys Mittelfeldspieler Josh Cullen mit einem Eigentor (27.) und Bryan Mbeumo (57.) trafen für die Red Devils, doch Lyle Foster (55.) und Jaidon Anthony (66.) glichen jeweils aus. Für den ersten Saisonsieg von Manchester sorgte schließlich Bruno Fernandes per Foulelfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Bislang war der Saisonstart für United holprig verlaufen. Am Mittwoch hatte Manchester zudem durch ein 11:12 im Elfmeterschießen bei Grimsby Town eine herbe Niederlage in der zweiten Runde des Liga-Pokals einstecken müssen. Insgesamt 26 Schüsse waren benötigt worden, um einen Sieger zu ermitteln.

Kurzeinsatz für Kalajdzic

Der FC Chelsea verbuchte derweil mit einem 2:0 (1:0) gegen den FC Fulham bereits den zweiten Saisonsieg. Für den Erfolg der Blues sorgten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56.) per Handelfmeter.

Aufsteiger AFC Sunderland setzte sich in der Nachspielzeit dank eines späten Treffers von Wilson Isidor (90.+6) mit 2:1 (0:0) gegen den FC Brentford durch. Tottenham Hotspur verlor mit 0:1 (0:1) gegen den AFC Bournemouth. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso kam nicht zum Einsatz. Die Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic ab der 76. Spielminute unterlagen dem FC Everton mit 2:3 (1:2) und müssen weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten.

