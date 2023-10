Dank Last-Minute-Traumtor! St. Pölten holt Punkt in Ried

Zum Abschluss der 12. Runde der Fußball-Zweite-Liga haben sich SV Ried und SKN St. Pölten am Sonntag mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0)-Remis getrennt.

Die Tore erzielten Fabian Wohlmuth (45.) bzw. per platziertem Schuss unter die Latte Din Barlov (90.+3). Die Rieder liegen nun hinter dem punktgleichen Duo Stripfing und FAC sowie elf Punkte hinter Leader GAK auf Rang fünf, die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten St. Pöltener rutschten auf Rang zehn ab.

Es hatte lange nach der vierten St. Pöltener Niederlage in Folge ausgesehen, ehe sich Wechselspieler Barlov ein Herz nahm. Auf beiden Seiten waren davor Chancen ausgelassen worden. Im dichten Mittelfeld liegt St. Pölten freilich nur drei Punkte hinter Ried und Rang drei, nachdem man sich am Montag vom Trainer-Gespann Stephan Helm und Emanuel Pogatetz getrennt hatte. Interimistisch ist nun Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff am Ruder, unterstützt von Juniors-Coach Philipp Steiner.

