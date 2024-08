Dank Lewandowski: Flick startet bei Barca mit Sieg

Trotz Personalsorgen und schwachem Start ist Hansi Flick ein erfolgreiches Punktspieldebüt beim FC Barcelona geglückt – wie seinen deutschen Vorgängern Hennes Weisweiler und Udo Lattek. Der ehemalige deutsche Bundestrainer siegte mit den Katalanen 2:1 (1:1) zum Saisonauftakt in der spanischen Primera Division beim FC Valencia, weil sein ehemaliger Bayern-Schützling Robert Lewandowski einen Doppelpack schnürte. Weisweiler war 1975 mit einem 3:2 beim FC Elche, Lattek 1981 mit einem 4:0 gegen den FC Cadiz in die Liga gestartet.

Verzichten musste Flick nicht nur auf Neuzugang Dani Olmo, der vor einer Woche vom Bundesligisten RB Leipzig für 55 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni verpflichtet worden war. Auch der angeschlagene Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan fehlte ebenso wie die verletzten Gavi und Frenkie de Jong. Dafür gab der 17-jährige Marc Bernal sein Ligadebüt.

Lewandowski dreht Partie

Fünf Tage nach der völlig verpatzten Generalprobe beim 0:3 gegen die AS Monaco, bei der erste Kritik laut geworden war, hatte Flick zunächst Glück, dass sein Team nicht früh in Rückstand geriet. Valencia hatte die ersten Torchancen, der neue Kapitän Marc-Andre ter Stegen rettete bei einer abgefälschten Flanke des Olympiasiegers Diego Lopez in höchster Not (21.).

Kurz vor der Pause passierte es: Hugo Duro traf per Kopf, doch erst nach Videobeweis durfte er jubeln, die Abseitsentscheidung wurde zurückgenommen (44.). Nach einem katastrophalen Fehler von ter Stegen im Spielaufbau rettete Pau Cubarsi gegen Duro auf der Linie (45.+3). Dank Lewandowski ging es mit einem 1:1 in die Kabinen: Der 35-jährige Pole glich nach einer Hereingabe des Europameisters Lamine Yamal völlig überraschend aus (45.+6). Kurz nach Wiederbeginn drehte der ehemalige Bundesliga-Torjäger das Spiel per Foulelfmeter (49.). Raphinha war im Strafraum gefoult worden.

