Dank Real-Star Rodrygo: Brasilien beendet Negativlauf

Rekordweltmeister Brasilien hat in der WM-Qualifikation Ecuador mit 1:0 besiegt und die Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendet.

Den Siegestreffer erzielte Rodrygo von Real Madrid in der 30. Minute. Brasilien liegt nach der bisher enttäuschenden Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nur auf dem vierten Tabellenplatz. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebente muss in die Relegation.

Suarez mit letztem Auftritt für Uruguay

Uruguays legendärer Stürmer Luis Suarez erlebte in Montevideo ein frustrierendes letztes Länderspiel. Beim 0:0 gegen Paraguay vergab der 37-Jährige in der 18. Minute die größte Möglichkeit, als er an der Stange scheiterte.

So bleibt der als „Pistolero“ bekannte Stürmer bei 69 Treffern für Uruguay, womit er Rekordtorschütze seines Landes ist. Peru gegen Kolumbien endete 1:1.

