Dank Rekordtorschütze Kane: England gelingt Revanche gegen Italien

Angeführt vom Rekordtorschützen Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalmannschaft einen perfekten Start in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland hingelegt. Der Kapitän erzielte beim 2:1 (2:0) in Neapel gegen Italien seinen 54. Treffer im 81. Einsatz für die Three Lions. Er stieg damit zum erfolgreichsten Torjäger der englischen Nationalmannschaft auf, zuvor hatte er sich den Spitzenplatz mit Wayne Rooney geteilt.

Der Überholte reagierte noch am Abend via Twitter. „Gratulation“, schrieb Rooney, „ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, aber das ging jetzt wirklich schnell. Großartiger Mann, unglaublicher Torjäger und eine englische Legende.“

Congratulations to @HKane on becoming @England’s all-time leading goalscorer. I knew it wouldn’t take long but that was quick 🤣. Great man, unbelievable goalscorer and an England legend. Congrats Harry 👏👏👏 pic.twitter.com/mX7M8S8al3

— Wayne Rooney (@WayneRooney) March 23, 2023