Dank spätem Eigentor: Chelsea müht sich ins Halbfinale

Chelsea hat sich ins Halbfinale der Klub-WM gekämpft. Die Londoner rangen am Freitagabend (Ortszeit) in Philadelphia Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 (1:0) nieder.

Für die Entscheidung sorgte ein spätes Eigentor von Palmeiras-Torhüter Weverton (83.). Der nach der Klub-WM zu Chelsea wechselnde Jungstar Estevao (53.) hatte zuvor die Führung der Briten durch Cole Palmer (16.) ausgeglichen. Im Halbfinale am Dienstag in New Jersey trifft Chelsea auf Fluminense.

Palmer belohnte sein vor der Pause tonangebendes Team früh. Der englische Teamstürmer setzte sich nach einem Pass von Trevoh Chalobah im Strafraum durch und versenkte das Kunstleder im linken Eck. Der Favorit kam allerdings etwas schläfrig aus der Kabine. Estevao traf in seinem letzten Spiel für Palmeiras aus spitzem Winkel via Unterkante der Latte – ein sehenswertes Tor.

Chelsea hatte sich bereits vor mehr als einem Jahr mit Palmeiras auf den Transfer des Youngsters geeinigt. Estevao durfte diesen aber erst nach seinem 18. Geburtstag am 24. April 2025 vollziehen. Kostenpunkt: kolportierte 34 Millionen Euro Fixablöse sowie weitere 30 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Die Club-WM wurde für den „Messinho“ (der kleine Messi) genannten Hoffnungsträger zur Abschiedstour.

Goalie Weverton agiert unglücklich

Mit dem erst unter der Woche für knapp 70 Mio. Euro vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion losgeeisten Joao Pedro gab ab der 54. Minute ein weiterer brasilianischer Offensivstar sein Chelsea-Debüt. Es bedurfte aber eines glücklichen Treffers, um die Partie zu entscheiden: Einen Querpass von Malo Gusto nach einem Corner fälschte Agustin Giay Richtung eigenes Gehäuse ab. Über den Arm von Weverton sprang der Ball ins Tor. Der Palmeiras-Kapitän machte dabei keine gute Figur.

„Ein hartes Spiel, wie wir es erwartet haben“, erklärte Chelsea-Trainer Enzo Maresca. „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel besser kontrolliert als in der zweiten. Aber am Ende haben wir getroffen, und ich denke, wir haben den Sieg verdient.“ Er sei glücklich wegen des Sieges, aber auch wegen des Tores von Neuerwerbung Estevao. „Eine perfekte Nacht“, meinte der Italiener.

Sein Team bekommt es im Kampf um den Finaleinzug nun mit Fluminense zu tun, dem letzten nicht-europäischen Vertreter im Turnier. Der Club aus Rio de Janeiro hatte zuvor in Orlando Al Hilal aus Saudi-Arabien ebenfalls mit 2:1 (1:0) bezwungen.

(APA)/Bild: Imago