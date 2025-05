Dank „Superpippo“: Pisa nach 34 Jahren wieder erstklassig

Nach 34 Jahren hat die Stadt des Schiefen Turms die Verhältnisse wieder gerade gerückt: Der SC Pisa ist zurück in der fußballerischen Erstklassigkeit, das Team von Trainer Filippo Inzaghi hat am drittletzten Spieltag der Serie B den Aufstieg perfekt gemacht. Trotz einer 0:1-Niederlage im weit entfernten Bari war am Sonntagabend die Rückkehr nach einer gefühlten Ewigkeit zurück.

Weil Verfolger Spezia Calcio am Sonntag ebenfalls verlor (1:2 bei AC Reggiana), ist Pisa nicht mehr vom zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Sassuolo Calcio zu verdrängen. Den dritten Aufsteiger spielen die Teams auf den Plätzen drei bis sechs in einer eigenen Runde aus.

Pisa war in der Saison 1990/91 – unter anderem mit dem blutjungen Diego Simeone, heute Trainer von Atletico Madrid, im Mittelfeld – letztmalig aus der Serie A abgestiegen und in der Folge bis in Liga vier durchgereicht worden.

Nach Platz 13 in der Saison 2023/24 übernahm die frühere italienische Stürmer-Ikone Inzaghi den Klub aus der Toskana und machte sich nun zum Helden der Stadt. In der kommenden Saison trifft „Superpippo“ auf seinen jüngeren Bruder Simone. Der war als Fußballer zwar familiär die klare Nummer zwei, liegt als Trainer – derzeit sehr erfolgreich bei Inter Mailand – aber vorne.

Sturm Graz gratuliert zum Aufstieg

Auch Sturm Graz, die eine Fanfreundschaft mit Pisa pflegen, gratulierten den Italienern auf „X“ zum Aufstieg in die Serie A.

