Dank Traumtor: Wolfsburg-Frauen ziehen ins CL-Halbfinale ein

via

via Sky Sport Austria

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind in das Halbfinale der Champions League eingezogen. Der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot reichte am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain ein 1:1 (1:1). In der ersten Begegnung hatte sich der deutsche Doublesieger mit 1:0 bei den Französinnen durchgesetzt.

Alexandra Popp (20.) traf vor 14.367 Zuschauerinnen und Zuschauern in der VW-Arena mit einem Traumtor für die Gastgeber. Für PSG erzielte Kadidiatou Diani (30.) den Ausgleich.

Der VfL trifft im April in der Runde der besten Vier nun auf den FC Arsenal. Die Engländerinnen hatten am Mittwoch für das Aus des FC Bayern in der Königsklasse gesorgt (2:0).

(SID) / Bild: Imago