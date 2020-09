Andy Murray, Eugenie Bouchard und Zwetana Pironkowa haben nach Angaben des Veranstalters vom Montag Wildcards für die French Open erhalten.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Murray hatte auch schon bei den US Open eine Teilnahmeberechtigung erhalten, der Schotte schied in New York in der zweiten Runde aus. Das Sandplatz-Majorturnier in Paris beginnt am 27. September.

(APA)

Beitragsbild: Getty