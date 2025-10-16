Dank zweitem Ersatztorhüter: Marokko steht im U20-WM-Finale

Rekordsieger Argentinien und Marokko bestreiten das Finale der U20-Fußball-Weltmeisterschaft in Chile.

Der sechsfache Champion setzte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Kolumbien dank eines Treffers von Mateo Silvetti (72.) gegen Kolumbien 1:0 durch. Marokko gewann mit Smail Bakhty, Innenverteidiger von Zweitligist Sturm Graz II, gegen Frankreich nach einem 1:1 nach 90 und 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen. Matchwinner war der zweite Ersatztorhüter der Afrikaner.

Abdelhakim Mesbahi wurde kurz vor Ablauf der Verlängerung extra für das Elferschießen eingewechselt und parierte zwei Schüsse der Franzosen. Mesbahi ersetzte Ibrahim Gomis, der in der 64. Minute für den verletzten Yanis Benchaouch eingewechselt worden war. Marokko steht erstmals im Endspiel (Sonntag in Santiago de Chile), Argentinien erstmals seit 2007.

