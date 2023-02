„Dann könnte es eng werden“: Herzog zweifelt am WAC

Beim WAC läuft es in dieser Saison nicht nach Plan. Nach der Pleite gegen Rapid Wien (Spielbericht + VIDEO-Highlights) ist der Druck auf Robin Dutt und seine Mannschaft größer denn je.

Sky-Experte Andreas Herzog zweifelte am Sonntag die Verteidigung der Lavanttaler an: „Wenn du diese defensive Stabilität auch in der Qualigruppe nicht hast, könnte es eng werden.“ Der ehemalige Admira-Coach fügte an: „Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Die spielerischen Qualitäten, die die Mannschaft hat, auf die muss man setzen. Aber im Defensivbereich die Mängel zu beheben, das wird nicht leicht und das ist die große Herausforderung.“