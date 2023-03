„Allein vor 35.000 Frankfurtern“: So reifte bei Hinteregger die Entscheidung zum Karriereende

Im vergangenen Sommer beendete Martin Hinteregger seine Karriere für viele überraschend und nur wenige Wochen nach dem Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt. Bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ sprach der ehemalige ÖFB-Teamspieler über den Moment, als ihm klar wurde, dass das Kapitel Profifußball für ihn bald zu Ende gehen würde.

Die Entscheidung pro Karriereende reifte bei Hinteregger in einem ungewöhnlichen, weil gleichzeitig auch einem der schönsten Momente in seiner Laufbahn als Profi. Direkt nach dem Frankfurter Halbfinal-Aufstieg im Camp Nou gegen den FC Barcelona erlebte Hinteregger ein emotionales Auf und Ab.

„Alle waren eigentlich schon in der Kabine und dann wollten die Fans, dass ich nochmal rauskomme. Dann stand ich ganz allein vor 35.000 Frankfurtern und habe mich feiern lassen. Eigentlich muss das für jemanden so viel auslösen. Aber in dem Moment war es für mich so: Das ist geil, aber ich habe keine Freude mehr an diesem Spiel. Wenn dir 35.000 Fans zujubeln und du aber nicht mehr das Gefühl hast, dass du glücklich bist – da bin ich in den Bus eingestiegen und habe mir gesagt: Ich muss es lassen“, sagte Hinteregger.

Bildergalerie: Hinteregger im Camp Nou gefeiert

Zum Nachsehen: Die komplette „RIESENrad“-Folge mit Martin Hinteregger