„Dann wäre er Letzter“: Gasly schießt gegen Hamilton

Nanu, was ist denn da los? Pierre Gasly stichelt vor den Testfahrten der Formel 1 zur neuen Saison gegen den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Der Alpha-Tauri-Pilot sieht den Grund seines Erfolgs nicht beim Fahrer selbst.

Da hat sich Pierre Gasly aber eine ordentliche Spitze gegen den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton erlaubt. Der Alpha-Tauri-Pilot sieht den Grund des Erfolgs des Briten nicht beim Fahrer selbst, sondern bei den Leistungen seines Wagens.

„Das Auto macht einen Großteil des Ergebnisses aus“

„Selbst, wenn Lewis heute der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist, würde er in einem Williams oder einem Haas den letzten Platz belegen“, ist sich Gasly gegenüber Mashup sicher und betonte: „In unserem Sport macht leider das Auto einen Großteil des Ergebnisses aus.“

Mit Mercedes wurde Hamilton insgesamt sechsmal Weltmeister und ist, mit Michael Schumacher, der erfolgreichste Fahrer der Formel-1-Geschichte. Seinen ersten WM-Erfolg feierte er 2008 mit McLaren. Seitdem fährt der 37-Jährige nun jedes Jahr bei der Formel 1 um den Titel mit.

Testfahrten in Barcelona und Bahrain vor Saisonstart

Die ersten Testfahrten stehen bereits am Mittwoch, 23. Februar an: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dürfen die F1-Piloten drei Tage lang Erfahrungskilometer mit ihren neuen Fahrzeugen sammeln. Nach dem Test in Spanien wird noch einmal drei Tage lang in Bahrain gefahren (10. bis 12. März), danach steht auf der gleichen Piste am 20. März das erste Saisonrennen (live auf Sky) auf dem Wüstenkurs an.

(skysport.de)

Bild: Imago