„Dann geht es im Ranking hoffentlich nach oben“: Thiem will nächste Saison neu angreifen

Für Dominic Thiem verlief das Tennisjahr 2023 alles andere als zufriedenstellend. Neben vielversprechenden Leistungen wie dem Finaleinzug in Kitzbühel kassierte der Lichtenwörther auch neun Auftaktniederlagen bei ATP-Turnieren oder Grand Slams. Für das Jahr 2024 hat sich Thiem daher viel vorgenommen und will im Ranking wieder nach oben klettern.

„Das Ziel ist klar: Da will ich so die ganze Saison durchziehen, wie ich ab Kitzbühel gespielt habe. Dann wird es im Ranking auch hoffentlich nach oben gehen“, sagte die aktuelle Nummer 95 der ATP-Weltrangliste nach seinem Achtelfinal-Aus in Metz gegen Lokalmatador Ugo Humbert.

Den Finaleinzug beim Heimturnier Anfang August in Kitzbühel bezeichnete Thiem als sein persönliches Saison-Highlight. Dort hatte er sich mit teils mitreißenden Auftritten bis ins Endspiel gekämpft und musste sich dort dem Argentinier Sebastian Baez in zwei Sätzen geschlagen geben.

„Schlussendlich viel zu wenig“

Insgesamt fiel die Saisonbilanz des früheren US-Open-Siegers aber ernüchternd aus. „Es waren ein paar gute Turniere dabei, ein paar gute Matches – aber schlussendlich viel zu wenig. Der Jahresanfang bis circa Wimbledon war zum Vergessen. Da habe ich viel zu selten meine Leistung gebracht, das war richtig schlecht“, meinte der 30-Jährige selbstkritisch.

Danach sei es immer besser geworden. „Jetzt schaue ich, dass ich eine gute Vorbereitung spiele, um dann voll da zu sein vom ersten Turnier an“, blickte Thiem voraus.

Im Jahr 2023 spielte Thiem auf der ATP-Tour und auf Grand-Slam-Ebene insgesamt 41 Matches und hält bei einer negativen Bilanz von 18 Siegen zu 23 Niederlagen. Auf Challenger-Ebene lief es für ihn etwas besser: Von elf Partien gewann Thiem sechs.

