Danso-Klub Lens vor Rekord-Transfer

Der französische Champions-League-Teilnehmer RC Lens steht vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Elye Wahi von Montpellier.

Der Klub von ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso bezahlt laut Transferexperte Fabrizio Romano 35 Millionen Euro für den 20-jährigen Wahi. Lens gab nie mehr für einen Spieler aus. Der bisherige Rekord-Einkauf der Franzosen ist Lois Openda, der im Sommer 2022 für 16 Millionen Euro vom FC Brügge kam.

Am französischen Nachwuchs-Teamspieler Wahi waren im Sommer mehrere europäische Vereine interessiert. Die hohe Ablöse schreckte die meisten Klubs allerdings ab. In Lens soll der Angreifer einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Lens spielt in der Spielzeit 2023/24 erst zum dritten Mal in der Vereinshistorie und erstmals seit 2002/03 in der Champions League. Mit Lois Openda (RB Leipzig) und Kapitän Seko Fofana (Al-Nassr) mussten die Nordfranzosen zwei wichtige Spieler abgeben. Abwehrchef Danso konnte gehalten werden, obwohl der 24-Jährige mit dem SSC Napoli in Verbindung gebracht wurde.

Wahi ist nun der neue Hoffnungsträger im Sturmzentrum. In 92 Pflichtspielen für Montpellier gelangen ihm 32 Tore und neun Vorlagen.

(Red.)

Bild: Imago