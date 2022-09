Danso köpfelt Lens zu Tabellenführung & Sieg gegen Troyes

via

via Sky Sport Austria

Erfolgserlebnis für ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Ligue 1: Der 23-jährige Abwehrspieler schoss am Freitagabend seinen Verein RC Lens in Runde 7 der französischen Fußballmeisterschaft gegen ES Troyes zum 1:0-Sieg.

Danso köpfelte in der 39. Minute nach einem Freistoß das Tor des Tages. Es war sein insgesamt dritter Ligue-1-Treffer. Lens übernahm mit 17 Punkten zumindest für eine Nacht die Tabellenführung von Paris St. Germain (16).

Last-Minute-Remis für Canadi-Team Sibenik

Keinen Sieger gab es hingegen beim kroatischen Duell zwischen Sibenik und Hajduk Split mit starker rot-weiß-roter Beteiligung. Die Gastgeber mit Coach Damir Canadi sowie dem Spielertrio Stefan Peric, Patrick Salomon und Marcel Canadi retteten durch den Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit ein 1:1-Remis. Hajduk mit dem Ex-Laskler Lukas Grgic rückt dennoch auf den dritten Ligarang vor.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Erfolgreich endete der Spieltag für Polen-Legionär Martin Kreuzriegler, der mit Widzew Lodz Cracovia Krakau mit 2:0 besiegen konnte. Auch der slowenische Erstligist NK Domzale mit Christian Schoissengeyr sowie Arnel Jakupovic gewann gegen Radomlje mit 3:1, der ehemalige Rieder Daniel Offenbacher kam noch nicht zum Einsatz.

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.