Danso-Nachfolge: Augsburg hat nächsten ÖFB-Verteidiger im Visier

via

via Sky Sport Austria

Der Abgang von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso vom FC Augsburg zum RC Lens nach Frankreich scheint nur noch eine Frage der Zeit. Als möglichen Nachfolger für den streikenden Danso hat der FCA offenbar einen weiteren ÖFB-Teamspieler im Visier.

Wie das Bremen-nahe Portal “Deichstube” berichtet, ist Verteidiger Marco Friedl ein heißer Kandidat auf die Nachfolge des wechselwilligen Danso. Friedl soll und möchte Werder nach dem Abstieg in die 2. deutsche Bundesliga verlassen und sieht seine Zukunft weiterhin in der 1. Liga. Friedls Vertrag in Bremen läuft noch bis 2023, sein Marktwert wird aktuell auf rund 7,5 Millionen Euro geschätzt.

Zuletzt hatte bereits der “kicker” berichtet, dass Vereine aus der Serie A und der deutschen Bundesliga Interesse an Friedl zeigen, der 2019 für 3,5 Millionen Euro vom FC Bayern nach Bremen gewechselt war.

Werder-Trainer Markus Anfang machte zuletzt klar, dass er trotz Friedls Abwanderungsgedanken weiter auf den 23-Jährigen setzt. “Er ist mit Sicherheit wieder ein Kandidat für den Kader und auch ein Spieler, der uns von Beginn an helfen kann”, sagte Anfang mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf.

Bild: Imago