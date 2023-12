Danso und Lens überwintern nach Sieg gegen Sevilla europäisch

Kevin Danso und RC Lens holen einen 2:1-Sieg gegen Sevilla und sichern sich Platz drei in der Champions League-Gruppe B. Damit steigt Lens in die KO-Phase der Europa League um, Sevilla scheidet als Gruppenletzter aus dem Europacup aus.

Frankowski bringt Lens in der 63. Minute in Führung, Sergio Ramos gleicht per wiederholtem Elfmeter aus (79.). In der Nachspielzeit kann jedoch Angelo Fulgini zum 2:1-Sieg einnetzen.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Przemyslaw Frankowski (63.)

1:1 – Sergio Ramos (Elfmeter, 79.)

2:1 – Angelo Fulgini (90.+6)

Beitragsbild: Imago