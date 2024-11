Danso und Lens verlieren gegen PSG

RC Lens mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso hat am Samstag in der Ligue 1 gegen Spitzenreiter Paris Saint-Germain auswärts 0:1 (0:1) verloren.

Das Goldtor erzielte Ousmane Dembélé bereits in der vierten Minute. Titelverteidiger PSG führt nun sechs Punkte vor AS Monaco. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hatte am Freitag mit einem 0:1 gegen Angers die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Lens ist vor den restlichen Spielen der 10. Runde Siebenter.

