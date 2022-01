Danso verliert mit Lens gegen Marseille

Der RC Lens hat den vorübergehenden Sprung in die Top vier der Ligue 1 verpasst. Gegen den Ligazweiten Olympique Marseille gab es im eigenen Stadion eine 0:2-Niederlage. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso spielte durch.

Dimitri Payet brachte die Gäste per Elfmeter in Minute 34 in Führung. Cedric Bakambu traf in Hälfte zwei zum Endstand (77.). Lens kassiert somit nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage und kassiert im Kampf um die Europacup-Plätze einen Rückschlag. Marseille bleibt damit erster Verfolger von Paris St. Germain, das am Sonntag gegen Stade Reims antritt. Superstar Lionel Messi könnte sein Comeback geben.

Bild: Imago