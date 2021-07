Dario Tadic beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis angesprochen auf Ex-Trainer Markus Schopp: „Die Auswechslungen haben mir nicht immer geschmeckt“

Tadic über seine Saisonziele: „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu fixieren, damit wir ein fünftes Jahr Bundesliga in Hartberg erleben“

Tadic über seine Zukunftspläne: „Mein primäres Ziel ist, schon noch Bundesliga zu spielen und das am Besten bis 40“

Hartbergs Stürmer über seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor: „Ich bin einfach ein Strafraumstürmer und habe vielleicht das gewisse Naserl“

Tadic über seinen Neo-Cheftrainer Kurt Russ: „Wir wissen, wie er tickt und was er von jedem Einzelnen verlangt“

Alfred Tatar über Dario Tadic: „Für mich einer der besten Strafraumstürmer“

Der Sky-Experte weiter: „Ich sehe mit Kurt Russ eine sehr positive Entscheidung. Für mich ist Markus Schopp eine Spur zu pessimistisch und das ist beim Kurt Russ eher nicht so der Fall“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis zum ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga waren Dario Tadic, Stürmer TSV Hartberg und Sky Experte Alfred Tatar.

Alle Stimmen zu „DAB | Der Audiobeweis“

Dario Tadic (TSV Egger Glas Hartberg):

…über den erfolgreichen Saisonstart mit seinem Doppelpack gegen den SK Rapid Wien: „Uns ist vielleicht zu Gute gekommen, dass Rapid unter der Woche ein Match gehabt hat. Jetzt war der Fokus vielleicht nicht zu hundert Prozent auf uns gelegt. Und wir haben unseren Matchplan zu hundert Prozent umgesetzt. Dass ich dazu beitragen konnte, mit zwei Toren, freut mich umso mehr. Aber wichtig ist, dass wir drei Punkte mitgenommen haben.“

…angesprochen auf den unfassbaren Fehlschuss seines Teamkollegen Philipp Sturm aus kürzester Distanz: „Während des Spieles schaut man, dass man ihn sofort aufbaut. Nach dem Match haben wir ihn ein bisschen ghäkelt (lacht, Anm.). Wenn man gewinnt, dann ist es halb so tragisch. Aber so etwas gehört zum Fußball dazu und passiert nicht nur in Österreich.“

…über das ,Wunder von Hartberg´: „Am Anfang war das, glaube ich, auf jeden Fall ein Wunder, die ganze Geschichte mit dem Aufstieg und der Lizenzentscheidung am letzten Drücker. Seitdem spielen wir eine richtig geile Rolle in der Bundesliga. Wir verstecken uns nicht, wir spielen einen schönen, offensiven Fußball, wollen kicken und wollen die Großen ärgern. Das wollen wir auch im vierten Jahr wieder versuchen.“

…über die heurigen Saisonziele und dem Thema Klassenerhalt: „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu fixieren, damit wir ein fünftes Jahr Bundesliga in Hartberg erleben. Wir sind auf einem guten Weg und müssen uns in der Bundesliga nicht verstecken, wie man bei Rapid gesehen hat. Außer Salzburg, die sind eine eigene Liga, aber sonst können wir jeden Großen ärgern.“

…über die Vorbereitung auf die diesjährige Saison: „Dieses Jahr war natürlich ein bisschen turbulent, durch den Trainerwechsel und durch die vielen Abgänge. Die Vorbereitung war sicher nicht optimal. Wir haben lange nicht gewusst: Bleibt der Trainer, bleibt er nicht. Weil er hat ja ewig lang nicht verlängert gehabt, dann hat er endlich verlängert. Dann war eigentlich jedem klar, dass es losgeht und auf einmal wird er von Barnsley rausgekauft. Ist natürlich auch nicht optimal gelaufen, auch für die Kaderplanung. Dann hat es den Wechsel gegeben mit dem Kurt.“

…angesprochen den neuen Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ: „Der Kurt war ja schon ein Jahr Co-Trainer bei uns. Wir wissen, wie er tickt, was er von jedem Einzelnen verlangt. Wie man auch gesehen hat gegen Rapid, auch mit weniger Zeit haben wir doch noch das Optimum herausholen können. Jetzt heißt es die Leistungen einfach bestätigen.“

…zu den Abgängen von Rajko Rep, Florian Flecker und Seifedin Chabbi und auf die Frage, wie schwer diese Abgänge wiegen: „Sehr. Es waren ja drei absolute Leistungsträger. Sie in dieser kurzen Zeit eins zu eins zu ersetzen, ist natürlich sehr schwierig. Aber der Erich und der Kurt haben, Stand jetzt, das Beste rausgeholt und vielleicht kommt ja noch ein neuer dazu.“

…ein Vergleich zwischen Ex-Trainer Schopp und Neo-Trainer Russ: „Sie sind schon zwei sehr verschiedene Typen. Es gibt beide Seiten, was den Trainer Markus Schopp betrifft. Der Kurtl ist ein brutal positiver Typ. Wir haben ihn jetzt ein Jahr als Co-Trainer gehabt und er hat es auch selber gesagt, jetzt auf einmal ist er Cheftrainer und wir sollen alle Trainer sagen. Das wird es auch nicht spielen. Aber er hat die Mannschaft soweit im Griff. Wir wissen, wie wir mit ihm umgehen müssen und wie er uns angreifen muss. Es ist jetzt einfach eine ganz neue Geschichte mit ihm. Die Karten sind neu gemischt und es kann sich jeder neu beweisen.“

…auf die Frage, wie er die Auswechslungen oder Nichtnominierung für die Startelf unter Markus Schopp im Nachhinein sieht: „Die Auswechslungen haben mir nicht immer geschmeckt, weil ich ein Spieler bin, der einfach 90 Minuten am Platz stehen will. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich einfach ,haß´ und angefressen. Aber das sollte jeder Fußballer sein, weil sonst ist er im falschen Beruf, wenn ihm das nichts ausmacht. Wenn ich vom Start weg auf der Bank gesessen bin, dann ist es meine Aufgabe als Spieler, es zu akzeptieren und wenn ich dann Minuten bekomme, muss ich das Beste rausholen.“

…über seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor: „Ich bin einfach ein Strafraumstürmer und habe vielleicht das gewisse Naserl und weiß, wo der Ball vielleicht hinfällt im Sechszehner und dann darf ich nicht lang fackeln, damit ich die Chance reinhaue. Letztes Jahr hat es vielleicht nicht ganz so funktioniert, aber vor zwei Jahren hat man gesehen, was ich eigentlich draufhabe. Ich habe immer an mich geglaubt und habe gewusst, dass ich es nicht verlernt habe. Die Frage ist nur, wie stark man zurückkommt.“

…angesprochen auf seine Zukunftspläne und einen möglichen Auslandstransfer: „Mein primäres Ziel ist es schon noch Bundesliga zu spielen, mit Hartberg und das am Besten bis 40, wenn der Körper mitspielt. Wenn sonst noch was Interessantes kommt, würde ich es mir auf jeden Fall anhören. Es müsste finanziell passen und für die Familie müsste es auch interessant sein und die Liga sollte auch keine Gurkenliga sein. Aber ich muss nicht unbedingt mehr einen Wechsel machen. Es passt so, wie es ist und schauen wir, was die Zukunft bringt.“

…angesprochen auf eine mögliche Nachfolge von Erich Korherr: „Der Erich hat schon mal anklingen lassen, dass er mich als seinen Nachfolger sieht und ich kann mir das Ganze auch ganz gut vorstellen.“

…über die kommende Partie gegen den SCR Altach: „Wichtig wir sein, dass wir unsere Tugenden auf den Platz bringen. Es wäre brutal wichtig, wenn wir da einen Sieg nachlegen könnten, weil dann ist der Sieg bei Rapid umso mehr wert.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den Sieg von Hartberg in Wien gegen Rapid: „Man kann immer davon sprechen – wenn eine Auswärtsmannschaft bei Rapid gewinnt – dass es eine Überraschung ist. Mit einer Ausnahme: Salzburg. Die können in jedem Stadion in Österreich gewinnen. Bei aller Wertschätzung für Hartberg durfte man im Vorhinein nicht erwarten, dass man dorthin fährt und vielleicht gewinnt.“

…über Hartbergs Neo-Trainer Kurt Russ: „Der Wechsel von Markus Schopp ist eine sehr schwierige Geschichte gewesen, weil er wieder da war und plötzlich war er dann doch nicht mehr da. Die ganzen Absprachen, die mit Erich Koherr geschehen sind, haben sich plötzlich in Luft aufgelöst. Deshalb war es extrem wichtig, mit Kurt Russ jemanden zu nominieren als Cheftrainer, der wahrscheinlich auch involviert war, in diese Gespräche und es deshalb einen Faden gegeben hat, der weitergesponnen werden hat können. Ich sehe mit Kurt Russ eine sehr positive Entscheidung und ich glaube auch, dass es für das Team nicht schlecht ist, weil von der Persönlichkeit her, hat der Markus natürlich überragende Fähigkeiten, aber für mich ist er eine Spur zu pessimistisch und das ist beim Kurt Russ eher nicht so der Fall. Ich glaube, dass jetzt mit Kurt Russ ein wenig positivere Emotionen da sind, als es vorher mit dem Markus Schopp waren.“

…über die Leistungen von Hartberg in der Bundesliga in den vergangenen Jahren: „Niemand hat es Hartberg zugetraut. Als sie aufgestiegen sind, hat jeder gesagt: das ist der erste Fixabsteiger. Es war aber nicht nur im ersten Jahr so. Jedes Jahr heißt es, dass Hartberg gegen den Abstieg spielen wird. Immer wurden wir eines Besseren belehrt. Es muss im Verein ein extrem guter Kern da sein, dass man in der Bundesliga mit dem Abstieg nichts zu tun hat.“

…über Dario Tadic: „Er ist für mich einer der besten Strafraumstürmer. In der Zone unmittelbar vor dem Tor ist er unglaublich gut. Nicht vielen Stürmern in Österreich kann man dieses Prädikat zuweisen.“

