Darmstadt verspielt Führung bei St. Pauli

via

via Sky Sport Austria

Tabellenführer Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in Folge Federn gelassen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht musste sich beim FC St. Pauli nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Die Punktverluste der Hessen, die seit 13 Begegnungen in der Liga ungeschlagen sind, spielen den Rivalen SC Paderborn und Hamburger SV vor deren Duell am Sonntag (13.30 Uhr, live auf Sky) in die Karten: Der SCP könnte Darmstadt überflügeln, die Rothosen könnten auf einen Punkt heranrücken. Pauli steckt im Mittelfeld fest.

Der beim HSV ausgebildete Frank Ronstadt brachte die Gäste mit einem Traumtor in Führung (60.), St. Pauli konterte neun Minuten später durch Lukas Daschner.

Vor 29.546 Zuschauenden am Millerntor setzte Darmstadt das erste Zeichen. Nach einem Freistoß von Tobias Kempe lenkte Pauli-Verteidiger Betim Fazliji den Ball an die Latte (8.). In der Folge erspielten sich aber die Hamburger ein deutliches Übergewicht. Die wohl beste Chance vor dem Seitenwechsel vergab Jackson Irvine (39.), der gegen Lilien-Torhüter Marcel Schuhen nicht entschlossen genug abschloss.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel komplett offen. Ronstadt zog nach einer knappen Stunde vom linken Flügel unwiderstehlich nach innen, umkurvte zwei Verteidiger und vollendete aus halblinker Position in den Winkel. Darmstadt blieb dran: Phillip Tietz zwang Nikola Vasilj zu einer Glanzparade (63.). St. Pauli strahlte seinerseits aber jede Menge offensive Wucht aus und erzwang regelrecht den Ausgleich. Daschner köpfte in der 86. Minute zudem an die Latte.

(SID)/Bild: Imago