Darmstadts Cup-Helden geben Punkte ab

Drei Tage nach dem Cup-Coup gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der SV Darmstadt in der 2. deutschen Fußball-Liga einen Punkteverlust erlaubt. Der Tabellenführer kam am Freitag zu einem 1:1 gegen Kiel, mit einem Sturmlauf in der zweiten Hälfte verhinderten die „Lilien“ die Niederlage.

Paderborn und der HSV könnten an diesem Wochenende mit Siegen mit dem Team um Emir Karic (bis 63. im Einsatz) und den bis zum Frühjahr verletzt fehlenden Mathias Honsak gleichziehen. Das Stürmer-Duell zwischen Lukas Hinterseer (Rostock) und Terrence Boyd (Kaiserslautern) entschied Letzterer für sich. Der frühere Rapid-Stürmer schoss beim 2:0-Erfolg beide Treffer und Kaiserslautern ins obere Mittelfeld.

