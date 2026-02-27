Darmstadts Serie reißt in Dresden – Düsseldorf schlägt Bochum
Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga überraschend gepatzt. Beim Abstiegskandidaten Dynamo Dresden verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt 1:3 (0:2) und verpasste nach dem Ende der Serie von 13 Ligaspielen ohne Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze.
Vincent Vermeijs Doppelschlag (45./45.+2) ließ die Dresdner jubeln, nachdem Darmstadts Patric Pfeiffer (42.) aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Nach Gelb-Rot gegen Jakob Lemmer (53.) spielten auch die Sachsen, die mit dem dritten Heimsieg der Saison vorerst aus der Abstiegszone kletterten, zu zehnt. Christoph Daferner (81.) erhöhte, Yosuke Furukawa (90.) traf spät für die Lilien.
Düsseldorf bezwingt Bochum
Fortuna Düsseldorf hat abermals Heimstärke bewiesen und sich einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt errungen. Gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum gewann das überzeugende Team von Trainer Markus Anfang 2:1 (1:0). Fortuna bleibt damit auch im fünften Spiel in Serie vor heimischer Kulisse ungeschlagen und holte in der eigenen Arena zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten.
Dank Stürmer Cedric Itten (45.) und Florent Muslija (57.) hat Düsseldorf nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und liegt vorübergehend auf Tabellenplatz elf. Bochums Anschlusstreffer durch Farid Alfa-Ruprecht (79.) war zu wenig.
