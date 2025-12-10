Darts-WM 2026 LIVE: Spielplan & Teilnehmer

Ab 11. Dezember fliegen wieder die Pfeile im „Ally Pally“: Hier gibt es alle Infos zur Darts-WM 2026, den Favoriten und dem Spielplan.

Die Darts-WM bildet traditionell den spektakulären Abschluss des alten und den Start des neuen Sportjahres. In der diesjährigen Ausgabe trifft die Elite des Darts-Sports zum 33. Mal aufeinander und kämpft im legendären Alexandra Palace in London um den begehrten Titel. Auch an den Start geht wieder der 18 -jährige Luke Littler als Titelverteidiger- er hatte sich bei der vergangenen Weltmeisterschaft mit einem eindrucksvollen 7:3-Finalsieg gegen Michael van Gerwen zum jüngsten Weltmeister der Darts-Geschichte gekrönt und dabei van Gerwen selbst abgelöst, der diesen Rekord seit 2014 im Alter von 24 Jahren gehalten hatte.

Alle Infos zur World Darts Championship 2026 und der Übertragung des Turniers gibt es im folgenden Überblick:

Wann findet die Darts-WM 2026 statt?

Die World Darts Championship 2026 findet vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 statt. Bis zum Finale gibt es mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage und des Silverstertags jeden Tag hochklassige Darts-Action.

World Darts Championship 2026: Wo wird das Turnier ausgetragen?

Bereits zum 19. Mal findet die Darts WM 2025 im Alexandra Palace, auch „Ally Pally“ genannt, in London statt. Dieser bietet täglich Platz für rund 3.000 Zuschauer.

Tickets, Preise & Mehr!

Tickets für die Darts-WM 2025/26 im Londoner Ally Pally kosten je nach Platzkategorie zwischen ca. 60 € und 115 €. Erhältlich sind sie ausschließlich über den offiziellen PDC-Ticketshop – der Vorverkauf startete am 04. August.

Darts-WM 2026: Spielplan

Der Zeitplan für die Dart-WM

Donnerstag 11.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Freitag 12.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Freitag 12.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Samstag 13.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Samstag 13.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Sonntag 14.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Sonntag 14.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Montag 15.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Montag 15.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Dienstag 16.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Dienstag 16.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Mittwoch 17.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Donnerstag 18.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Donnerstag 18.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Freitag 19.12, 13:30 Uhr || 4×1.Runde

Freitag 19.12, 20:00 Uhr || 4×1.Runde

Samstag 20.12, 13:30 Uhr || 4×2.Runde

Samstag 20.12, 20:00 Uhr || 4×2.Runde

Sonntag 21.12, 13:30 Uhr || 4×2.Runde

Sonntag 21.12, 20:00 Uhr || 4×2.Runde

Montag 22.12, 13:30 Uhr || 4×2.Runde

Montag 22.12, 20:00 Uhr || 4×2.Runde

Dienstag 23.12, 13:30 Uhr || 4×2.Runde

Dienstag 23.12, 20:00 Uhr || 4×2.Runde

Samstag 27.12, 13:30 Uhr || 3×3.Runde

Samstag 27.12, 20:00 Uhr || 3×3.Runde

Sonntag 28.12, 13:30 Uhr || 3×3.Runde

Sonntag 28.12, 20:00 Uhr || 3×3.Runde

Montag 29.12, 13:30 Uhr || 3×3.Runde

Montag 29.12, 20:00 Uhr || 1×3.Runde + 2×4.Runde

Dienstag 30.12, 13:30 Uhr || 3×4.Runde

Dienstag 30.12, 20:00 Uhr || 3×4.Runde

Donnerstag 01.01, 13:30 Uhr || 2xViertelfinals

Donnerstag 01.01, 20:00 Uhr || 2xViertelfinals

Freitag 02.01, 20:30 Uhr || 2xHalbfinals

Samstag 03.01, 21:00 Uhr ||Finale

Darts-WM Teilnehmer: Wer ist 2026 mit von der Partie?

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Teilnehmerfeld zur Darts-WM 2025/26 auf 128 Spieler*innen erweitert. Die Startplätze werden dabei nach einem mehrstufigen Qualifikationsverfahren vergeben. Die ersten 40 Teilnehmer ergeben sich aus der Rangfolge der Weltrangliste (PDC Order of Merit) zum Stichtag nach den Players Championship Finals. Die besten 32 dieser Rangliste sind automatisch für die WM gesetzt, steigen aber nicht wie bisher erst in Runde zwei ein, sondern treffen in der ersten Runde auf einen ungesetzten Gegner.

Zu den gesetzten Spielern zählen unter anderem der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste Luke Littler, der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019) sowie der Schotte Peter Wright, der 2020 und 2022 den Titel gewinnen konnte.

Mit Mensur Suljovic ist ein Österreicher ebenfalls am Start.

Weitere 40 Teilnehmer qualifizieren sich über die PDC Pro Tour Order of Merit, eine separate Rangliste, die auf den erzielten Preisgeldern des laufenden Kalenderjahres basiert. Hier erhalten die besten 40 Spieler*innen, die sich noch nicht über die Weltrangliste qualifiziert haben, ein WM-Ticket.

Die verbleibenden 48 Startplätze werden über internationale Qualifikationsturniere vergeben – etwa über die World Championship International Qualifiers, die Super League Darts DACH, die Asian Championship oder andere regionale Turniere. Mindestens vier Damen werden an den Start gehen, dazu kommen drei Vertreter der Development und der Challenge Tour. Damit bietet die Darts-WM erneut Spielern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, auf der größten Bühne des Sports im Londoner Alexandra Palace ihr Können zu zeigen.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Darts WM 2026?

Zur 33. Ausgabe wurde die größte Preisgelderhöhung der Geschichte bestätigt. Das Gesamtpreisgeld steigt auf 5 Millionen Pfund und verdoppelt sich damit. Somit erhalt der Gewinner erstmals 1 Million Pfund (1.151.972,73€), der Zweitplatzierte kassiert 400.000 Pfund (460.711,35€).

Darts Rekordweltmeister: Wer hat die meisten WM-Titel?

Der Rekordweltmeister ist Phil Taylor. Der Engländer holte insgesamt 16 WM-Titel – zwei bei der BDO (1990, 1992) sowie 14 bei der PDC (1995 bis 2002, 2004 bis 2006 sowie 2009, 2010 und 2013).

