Darts-WM: Cross mit Mühe ins Achtelfinale

via

via Sky Sport Austria

Ex-Weltmeister Rob Cross ist bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace mit Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Der Engländer, der 2018 den Titel gewann, besiegte in der dritten Runde den Nordiren Daryl Gurney in einem hochklassigen Match mit 4:3. Cross machte mit einem 170er-Checkout den Einzug in die nächste Runde klar.

Im Achtelfinale trifft 31-Jährige auf den Weltranglistensechsten Gary Anderson (Schottland) oder den Engländer Ian White. In der zweiten Runde hatte Cross den Rückkehrer und fünfmaligen Champion Raymond van Barneveld ausgeschaltet, der nach der Partie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Das gleiche Schicksal ereilte am Dienstagnachmittag auch den dreimaligen Weltmeister und Mitfavoriten Michael van Gerwen. Der langjährige Dominator hätte am Abend sein Drittrundenmatch gegen den Engländer Chris Dobey bestreiten sollen, schied nach seinem positiven Test aber kampflos aus.

(SID) / Bild: Imago