Darum jubelte Donnarumma nach gehaltenem Saka-Elfmeter nicht

Torhüter Gianluigi Donnarumma hielt Italiens Euro-Traum fest, als er im Elfmeterschießen gegen England den entscheidenden Strafstoß parierte. Allerdings ließ er sich seine Freude nicht anmerken und jubelte zunächst nicht.

Nach 120 gespielten Minuten und vielen Elfmetern kann die Verwirrung schon mal ein bisschen größer sein. So war es auch bei Gianluigi Donnarumma, der nach dem entscheidenden Elfmeter von Saka – den er hielt – einfach nur emotionslos aus dem Tor ging. Warum jubelte der 22-Jährige nicht? Schließlich hatte er sein Team gerade zum neuen Europameister gemacht.

Nun gab der künftige PSG-Torhüter preis, warum er zuerst nicht reagierte und lediglich das Tor mit hängenden Armen verließ. “Ich habe nicht sofort gejubelt, weil ich es nicht realisiert habe. Ich war nach Jorginhos Elfmeter (scheiterte an der Stange und Jordan Pickford; Anm. d. Red.) schon am Boden, weil ich dachte, wir haben verloren”, sagte der Nationaltorhüter am Tag nach dem Endspiel am Sky Italia Mikro.

Donnarumma hält Italien EM-Titel fest

“Ich habe zum Schiedsrichter geschaut, um zu sehen, ob alles okay ist. Dann habe ich meine Mitspieler auf mich zukommen sehen und überhaupt nichts mehr verstanden.”

Als seine Teamkameraden jedoch auf ihn zuliefen, dürfte er ziemlich schnell verstanden haben, dass Italien soeben Europameister geworden ist – dank ihm und seiner Paraden.

Bild: GEPA