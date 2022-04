Darum will PSG keinen Meisterstern auf dem Trikot

Paris Saint-Germain steht kurz vor dem Gewinn seiner zehnten Meisterschaft. Die offizielle Auszeichnung der Liga will der Klub aber nicht.

Paris Saint-Germain steht vor dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Frankreich. Der Star-Truppe um Lionel Messi fehlt nur noch ein Punkt aus den letzten fünf Spielen.

Paris wartet auf den Champions-League-Titel

Mit dem zehnten Titel dürften sich die Pariser einen Meisterstern auf das Trikot über dem Wappen präsentieren. Aber laut einem Bericht der Zeitung Le Parisien will der Hauptstadtklub das gar nicht. Der Grund klingt zunächst kurios, denn laut des Berichts wären die Trikots für die neue Spielzeit bereits in der Produktion und der Stern wurde nicht hinzugefügt.

Weiter ist aber auch zu hören, dass sich der Klub bewusst dagegen entschieden hat. So will man den Stern erst dauerhaft auf dem Trikot anbringen, wenn man die UEFA-Champions-League gewinnt. So hatte dies auch Olympique Marseille 1993 gemacht. Der Klub denkt für die neue Saison eher an eine Trikot-Sonder-Edition, wo der Meisterstern auf dem Ärmel neben dem Ligue-1-Logo präsentiert werden soll.

In Frankreich trägt aktuell neben Marseille noch die AS St. Etienne einen Stern für zehn Meisterschaften.

