Das 334. Wiener Derby SK Rapid – Austria Wien mit dem Sky Experten Marc Janko als Co-Kommentator und das OÖ-Derby LASK – SV Ried am Sonntag live & exklusiv bei Sky

In der 17. Runde präsentiert sich die ADMIRAL Bundesliga im Derbyfieber. Am Sonntagnachmittag trifft der SK Rapid bei der 334. Auflage des Wiener Derbys auf die Wiener Austria. Zuvor ist auch in Oberösterreich „Derby-Time“.

Sky Zuseher:innen erwartet am Sonntagnachmittag ein wahres Highlight, wenn der SK Rapid die Wiener Austria in Hütteldorf empfängt. Die 334. Auflage des Wiener Derbys verspricht eine besondere zu werden: Ferdinand Feldhofer feiert beim traditionellen Aufeinandertreffen der beiden Wiener Großklubs sein Debüt als Chefcoach der Grün-Weißen. Beide Teams wollen Punkte im Kampf um die Qualifikation für die Meistergruppe sammeln. Kann Feldhofer in seinem ersten Spiel mit dem SK Rapid gewinnen oder vermasseln die Veilchen das Debüt des Steirers? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Das Spiel wird von Philipp Paternina gemeinsam mit dem Sky Experten Marc Janko als Co-Kommentator begleitet.

Bereits zuvor herrscht auch in Oberösterreich Derby-Stimmung, wenn die SV Ried beim LASK zu Gast ist. Die strauchelnden Linzer wollen im Derby den Turnaround schaffen und sich aus dem Tabellenkeller befreien. Gegen starke Rieder wird das allerdings kein leichtes Unterfangen. Das Duell wird ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel trifft der WAC in einem Heimspiel auf den SCR Altach. Die Partei ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Eröffnet wird der 17. Spieltag am Samstag. Serienmeister Salzburg empfängt den TSV Hartberg in Wals-Siezenheim. Vor dem entscheidenden UEFA Champions League-Kracher am Mittwoch gegen Sevilla (live auf Sky Sport Austria) will Matthias Jaissles Mannschaft unbedingt ein Erfolgserlebnis feiern. Ob ein Sieg gegen die Steirer gelingt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert Andreas Herzog mit seiner Admira beim SK Sturm. Das Heimspiel der Grazer wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem wird das Gastspiel von Peter Pacults Austria Klagenfurt bei der WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 4. Dezember 2021

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Martin Stranzl

Sonntag, 5. Dezember 2021

13:30 Uhr:

LASK – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Hans Krankl & Toni Pfeffer

Bild: GEPA