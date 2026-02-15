Das 348. Wiener Derby – Die ADMIRAL Bundesliga jetzt live auf Sky

Austria Wien gegen Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Matches GAK – Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz – WAC

In Wien herrscht Derby-Stimmung: Austria empfängt den SK Rapid zum zweiten Saisonduell. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Veilchen in Hütteldorf mit 3:1 für sich – damals noch ohne Auswärtsfans.

Schaffen es die Hütteldorfer, mit der Unterstützung ihrer Fans die Serie von sechs Ligaspielen ohne Sieg ausgerechnet in Favoriten zu beenden? Oder kann die Mannschaft von Stephan Helm das Selbstvertrauen nach dem Auswärtserfolg gegen Salzburg am vergangenen Wochenende nutzen und erneut triumphieren? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der GAK Red Bull Salzburg. Die Rotjacken mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:2 gegen den WAC zufriedengeben, während die zuvor ungeschlagene Heimserie der Salzburger gegen Austria Wien durch eine 0:2-Niederlage endete. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich empfängt das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz den WAC. Die Linzer belegen nach der 0:1-Niederlage gegen Altach weiterhin den letzten Platz und konnten aus den vergangenen neun Partien lediglich einen Punkt holen. Gegen die Lavanttaler, die unter Trainer Ismail Atalan in fünf Begegnungen vier Zähler sammelten, soll nun endlich wieder ein voller Erfolg gelingen. Ob dieser Plan aufgeht, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Andreas Herzog mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Der Einzelvorlauf zum Wiener Derby startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 15. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

Grazer AK 1902 – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Foto: GEPA