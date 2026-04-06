Das 90. Masters in Augusta mit Sepp Straka diese Woche live und exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag begeben sich die besten Golfspieler der Welt beim Masters in Augusta, Georgia (USA) auf die Jagd nach dem grünen Jackett Österreichs Nummer Eins Sepp Straka ist zum fünften Mal beim ersten Major-Turnier des Jahres im Einsatz Neben dem Masters in Augusta werden auch alle anderen Majors der Herren – die PGA Championship, die U.S. Open und die Open Championship – 2026 live und exklusiv auf Sky übertragen Streame Golf live mit Sky X



Mit der 90. Ausgabe des Masters startet die Golf-Saison am Donnerstag, 9. April, in die Phase der Majors. Zum Auftakt treffen sich die besten Spieler der Welt im beschaulichen Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Österreichs bester Golfer Sepp Straka ist auch dieses Jahr wieder mit dabei, schon zum fünften Mal in seiner Karriere.

91 Teilnehmer umfasst das Event dieses Jahr. Als Favoriten gehen der US-Amerikaner Scottie Scheffler, zweimaliger Turniersieger und aktuelle Nummer Eins der Weltrangliste, und der Nordire Rory McIlroy, aktueller Titelverteidiger, ins Rennen. Wer sich schlussendlich das grüne Jackett überstreifen darf, entscheidet sich am Sonntag.

Die komplette Turnierwoche wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Als Kommentatoren sind von Donnerstag bis Sonntag die Duos Florian Fritsch und Jonas Friedrich sowie Konstantin Schad und Florian Bauer im Einsatz.

Das Masters 2026 live auf Sky Sport Golf

Donnerstag:

15:15 Uhr: Early Coverage

19:00 Uhr: 1. Tag in Augusta

Freitag:

15:15 Uhr: Early Coverage

19:00 Uhr: 2. Tag in Augusta

Samstag:

16:15 Uhr: Early Coverage

18:00 Uhr: 3. Tag in Augusta (ab 23:00 Uhr auch auf Sky Sport Top Event)

Sonntag:

16:15 Uhr: Early Coverage

18:00 Uhr: 4. Tag in Augusta (ab 19:30 Uhr auch auf Sky Sport Top Event)

Bild: Imago