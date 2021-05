Das Achtelfinal-Match von Dominic Thiem beim Masters von Madrid am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

via

Das Match Dominic Thiem gegen Alex de Minaur morgen nicht vor 11 : 00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Madrid live

Sky überträgt in Folge auch das ATP 1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros

Wien, 5. Mai 2021 – Dominic Thiem hat die erste Hürde im Masters von Madrid souverän gemeistert. Österreichs Ausnahmespieler setzte sich in seinem Auftaktmatch in zwei Sätzen gegen den Qalifikanten Marcos Giron durch und lies dem US-Amerikaner keine Chance. In der nächsten Runde wartet der Australier Alex de Minaur auf den Lichtenwörther. Gelingt Thiem der Einzug ins Viertelfinale? Die Antwort gibt es morgen nicht vor 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Dominic Thiems Weg nach Roland Garros live & exklusiv bei Sky

Tennis-Fans auf Sky sind live dabei, wenn Dominic Thiem bei der ATP-Tour 2021 die Tennis-Legenden herausfordert. Sky wird nach Madrid auch das anschließende ATP-1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv ausstrahlen und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

