Das Achtelfinal-Match von Dominic Thiem beim Masters von Rom morgen ab 19 Uhr live & exklusiv bei Sky

Das Match Dominic Thiem gegen Lorenzo Sonego morgen nicht vor 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – mit Sky-X die Partie live streamen!

Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Rom live

Dominic Thiem zeigte in seinem Auftaktmatch in Rom Nervenstärke und kämpfte seinen Kontrahenten Marton Fucsovics in drei Sätzen nieder. Der Schlüsselmoment im Match gegen den vor allem zu Beginn stark aufspielenden Ungarn war der gewonnene Tiebreak im zweiten Satz. In der nächsten Runde wartet Lokalmatador Lorenzo Sonego auf den Lichtenwörther. Gelingt Thiem gegen den Italiener der Einzug ins Viertelfinale? Die Antwort gibt es morgen nicht vor 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

