Tomi Horvat vom österreichischen Meister Sturm Graz führt das Ankick-Team des 10. Bundesliga-Spieltags an.

Im Sturm sammelten Ousmane Diawara vom SCR Altach sowie das Austria-Duo Johannes Eggestein und Noah Botic die meisten Punkte. Außerdem sind Otar Kiteishvili und Tochi Chukwuani von Sturm, Valentino Müller (WSG Tirol) und Mamadou Fofana (Blau-Weiß Linz) mit dabei.

Der bestpunktende Keeper war der Hartberger Tom Hülsmann – ergänzt wird die 11 von Dominic Vincze (TSV Hartberg) und Nenad Cvetkovic (SK Rapid).

Das Ankick-Team der 10. Runde:

Bild: GEPA