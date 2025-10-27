Sandro Ingolitsch vom SCR Altach führt mit 437 Punkten das Ankick-Team des 11. Bundesliga-Spieltags an.

Der Rechtverteidiger lieferte beim 2:2 gegen Hartberg eine Vorlage und bestach zudem mit starken Zweikampfwerten. Knapp hinter Ingolitsch landeten Salzburg-Angreifer Sota Kitano (425 Punkte) und WAC-Spielmacher Dejan Zukic (408 Punkte).

Bester Torhüter des Ankick-Spieltags war Rapid-Goalie Paul Gartler, der Niklas Hedl im Tor der Grün-Weißen ablöste und beim 2:0-Sieg in Ried dank starken Paraden eine „Weiße Weste“ behielt.

Das Ankick-Team der 11. Runde:

Bild: GEPA