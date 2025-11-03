Keeper Tom Ritzy Hülsmann vom TSV Hartberg führt das Ankick-Team des 12. Bundesliga-Spieltags an.

Im Sturm sammelten Ramiz Harakate (GAK) sowie das Salzburg-Duo Clement Bischoff und Sota Kitano die meisten Punkte.

Außerdem sind Matthias Seidl, Chibuike Nwaiwu, Matthäus Taferner und Sascha Horvath mit dabei. Abgerundet wird das Team von einer Defensiv-Dreierkette bestehend aus Philipp Wiesinger, Tin Plavotic und Melayro Bogarde.

Das Ankick-Team der 12. Runde:

Bild: GEPA