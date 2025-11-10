Gleich sechs WAC-Profis stehen im Ankick-Team der 13. Runde!

ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf führt die Auswahl der besten Spieler des vergangenen Spieltages an und wird dabei von fünf seiner Mitspieler unterstützt. Auch die SV Ried mit dem Offensiv-Duo Ante Bajic und Kingstone Mutandwa schaffte es in die Auswahl. Zudem sind je ein Profi von Altach (mit Goalie Dejan Stojanovic als insgesamt zweitbestem Spieler), Salzburg und dem LASK dabei.

Das Ankick-Team der 13. Runde:

Beitragsbild: GEPA.