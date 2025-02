Sturm-Mittelfeldspieler Otar Kiteishvili führt das Ankick-Team der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga an.

Kiteishvili verwerterte im Spiel gegen Blau-Weiß Linz einen Strafstoß und führt die Wertung in dieser Woche mit 593 Punkten an. Nur knapp dahinter reiht sich Klagenfurt-Doppelpacker Ben Bobzien mit 579 Punkten ein. Von Meister Sturm Graz ist ebenfalls Malick Yalcouye im Team der Runde vertreten (522 Punkte), von Klagenfurt schafft es auch Dikeni Salifou in die Auswahl (487 Punkte).

Komplettiert wird das Team der Runde von Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg/544 Punkte), Adis Jasic (Wolfsberger AC/503 Punkte), Jamie Lawrence (WSG Tirol/458 Punkte), Raphael Sallinger (TSV Hartberg/428 Punkte), Bendeguz Bolla (SK Rapid/406 Punkte), sowie dem Altach-Duo Benedikt Zech (427 Punkte) und Paul-Friedrich Koller (396 Punkte).

Das Ankick-Team der 19. Bundesliga-Runde

Bild: GEPA