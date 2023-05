via

via Sky Sport Austria

Was für eine Woche für Manprit Sarkaria! Der 26-jährige Sturm-Spieler ist nicht nur „Man of the Match“ im ÖFB-Cup-Finale, sondern auch Spieler der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

Sarkaria erzielte am vergangenen Mittwoch beim 3:2-Heimsieg gegen die Wiener Austria wie im Cup-Finale einen Doppelpack. Damit holte er überragende 635 Punkte bei Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager!

Das Ankick-Team der 27. Runde

Runde #27 Team der Runde #5 448 Robert Zulj LASK #7 418 Haris Tabakovic FK Austria Wien #6 431 Lukas Fridrikas SC Austria Lustenau #11 358 Christoph Lang SV Guntamatic Ried #1 635 Manprit Sarkaria SK Puntigamer Sturm Graz #2 488 Donis Avdijaj TSV Egger Glas Hartberg #10 361 Nikolas Veratschnig RZ Pellets WAC #16 331 René Renner LASK #25 294 Felix Luckeneder LASK #4 453 Philipp Ziereis LASK #3 455 Hendrik Bonmann RZ Pellets WAC

Artikelbild: GEPA