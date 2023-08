Altach-Matchwinner Lukas Fadinger ist in dieser Woche mit 670 Punkten der stärkste Spieler bei Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager. Der Mittelfeldspieler erzielte im Spiel gegen die WSG Tirol in der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga den Siegtreffer für seine Mannschaft in der Nachspielzeit.

Auch Fadingers Teamkollege Atdhe Nuhiu, sowie vier Salzburger und drei Linzer Derbysieger schaffen es ins Team der Runde.

Das Ankick-Team der 3. Runde

Bild: GEPA