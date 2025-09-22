WSG-Keeper Adam Stejskal führt das Ankick-Team der 7. Bundesliga-Runde an!

Der Tscheche zeigte im Spiel gegen den SCR Altach unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter auf. Mit insgesamt 533 Punkten errreicht der Torhüter den besten Wert der Runde. Prominent vertreten im Ankick-Team ist auch Meister Sturm Graz. Gleich vier Spieler der Steirer konnten sich beim 2:0-Sieg über Red Bull Salzburg in die Auswahl spielen: Tomi Horvat, Maurice Malone, Emir Karic und Dimitri Lavalee.

Von Derbysieger LASK schaffen es mit Modou Keba Cisse und Joao Tornich zwei Defensivspieler in das Team. Komplettiert wird die Auswahl von Ried-Doppelpacker Kingstone Mutandwa, Hartberg-Stürmer Elias Havel, Austria-Mittelfeldmann Abubakr Barry und WAC-Verteidiger Boris Matic.

Das Ankick-Team der 7. Runde

Bild: GEPA