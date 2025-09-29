WAC-Keeper Nicolas Polster führt das Ankick-Team der 8. Bundesliga-Runde an!

Der Schlussmann zeigte beim 1:0-Sieg gegen den LASK eine starke Leistung und hatte einen großen Anteil am erfolgreichen Endstand. Prominent vertreten im Ankick-Team ist auch Meister Sturm Graz. Gleich vier Spieler der Steirer konnten sich beim 1:0-Sieg gegen TSV Hartberg in die Auswahl spielen: Emir Karic, Emanuel Aiwu, Tomi Horvat und Jon Gorenc Stankovic.

Von Derbysieger Austria Wien hat es der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0, Tae-seok Lee, in die Auswahl geschafft.

Das Ankick-Team der 8. Runde

