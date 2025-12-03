Das Ankick-Update vor der 16. Runde | Info zum Nachtragsspiel
Willkommen zum Ankick-Update vor der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
INFO ZUM NACHTRAGSSPIEL
Am Mittwoch (live ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) kommt es zum Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Sturm Graz und der WSG Tirol. Alle aktuellen Infos zum Duell gibt’s HIER!
Wenn die Partie beendet ist, kann die 4. Bundesligarunde auch in Ankick ausgewertet werden. Du brauchst in dem Fall nichts tun. Die Aufstellung, die du vorgenommen hast, wurde vom System gespeichert und fließt wie gewohnt in die Bewertung ein. Du bekommst nachträglich das Spieltagergebnis und deine Punkte sowie die Auswertung der 5er-Kette.
Schau am Donnerstagmorgen in Ankick rein und check dein Ergebnis!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Jürgen Heil (TSV Hartberg/Gelbsperre)
Verletzte/fragliche Spieler
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Christian Zawieschitzky (Rückenverletzung)
- Maurits Kjaergaard (Wadenprobleme)
- Stefan Lainer (fraglich)
- Sota Kitano (fraglich)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Dominik Baumgartner (Bänderanriss Sprunggelenk)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
- Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Jakob Schöller (Schulterverletzung)
- Bendeguz Bolla (Hüftprobleme)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Matthias Wetschka (Fußverletzung)
- Thomas Goiginger (Muskelverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Knieverletzung)
- Petar Filipovic (Hüftprobleme)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Jacob Italiano (Wadenverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Daniel Antosch (Daumenverletzung)
- Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
- Alexander Gorgon (Venenverschluss)
- Diego Madritsch (Schulterverletzung)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)