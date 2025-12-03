Das Ankick-Update vor der 16. Runde | Info zum Nachtragsspiel

Logout
Willkommen zum Ankick-Update der ADMIRAL Bundesliga! Hier halten wir dich über die wichtigsten News auf dem Laufenden
Willkommen zum Ankick-Update vor der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

INFO ZUM NACHTRAGSSPIEL

Am Mittwoch (live ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) kommt es zum Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Sturm Graz und der WSG Tirol. Alle aktuellen Infos zum Duell gibt’s HIER!

Wenn die Partie beendet ist, kann die 4. Bundesligarunde auch in Ankick ausgewertet werden. Du brauchst in dem Fall nichts tun. Die Aufstellung, die du vorgenommen hast, wurde vom System gespeichert und fließt wie gewohnt in die Bewertung ein. Du bekommst nachträglich das Spieltagergebnis und deine Punkte sowie die Auswertung der 5er-Kette.

Schau am Donnerstagmorgen in Ankick rein und check dein Ergebnis!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • Jürgen Heil (TSV Hartberg/Gelbsperre)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Red Bull Salzburg

  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
  • Anrie Chase (Muskelfaserriss)
  • Christian Zawieschitzky (Rückenverletzung)
  • Maurits Kjaergaard (Wadenprobleme)
  • Stefan Lainer (fraglich)
  • Sota Kitano (fraglich)

FK Austria Wien

  • Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Romeo Vucic (Knorpelschaden)
  • Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
  • Johannes Handl (Viruserkrankung)
  • Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

  • Dominik Baumgartner (Bänderanriss Sprunggelenk)

SK Rapid

  • Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
  • Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
  • Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
  • Jakob Schöller (Schulterverletzung)
  • Bendeguz Bolla (Hüftprobleme)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Matthias Wetschka (Fußverletzung)
  • Thomas Goiginger (Muskelverletzung)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

  • Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
  • Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

  • Petar Filipovic (Hüftprobleme)
  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Jacob Italiano (Wadenverletzung)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Daniel Antosch (Daumenverletzung)
  • Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
  • Alexander Gorgon (Venenverschluss)
  • Diego Madritsch (Schulterverletzung)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

