Das Ankick-Update vor der 17. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 17. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- George Bello (LASK)
- Joao Tornich (LASK)
- Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC)
- Emanuel Aiwu (Sturm Graz)
- Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)
Verletzte/fragliche Spieler
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Filip Rozga (fraglich)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
- Anrie Chase (Muskelfaserriss)
- Maurits Kjaergaard (Wadenprobleme)
- Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Romeo Vucic (Knorpelschaden)
- Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
- Johannes Handl (Viruserkrankung)
- Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Dominik Baumgartner (Bänderanriss Sprunggelenk)
- David Skubl (Meniskusverletzung)
- Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
- Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
- Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
- Jakob Schöller (Schulterverletzung)
- Bendeguz Bolla (Hüftprobleme)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Thomas Goiginger (Muskelverletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
- Quincy Butler (Knieverletzung)
- Petar Filipovic (Hüftprobleme)
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Jacob Italiano (Wadenverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Daniel Antosch (Daumenverletzung)
- Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
- Alexander Gorgon (Venenverschluss)
- Diego Madritsch (Schulterverletzung)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)
- Yusuf Maart (Muskelfasereinriss)
- Saliou Sane (Rückenprobleme)
- Kingstone Mutandwa (fraglich)