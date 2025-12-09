Logout
Ankick

Das Ankick-Update vor der 17. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 17. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

  • George Bello (LASK)
  • Joao Tornich (LASK)
  • Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC)
  • Emanuel Aiwu (Sturm Graz)
  • Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

  • Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
  • Leon Grgic (Kreuzbandriss)
  • Filip Rozga (fraglich)

Red Bull Salzburg

  • John Mellberg (Knieverletzung)
  • Takumu Kawamura (Knieverletzung)
  • Justin Omoregie (Achillessehnenriss)
  • Anrie Chase (Muskelfaserriss)
  • Maurits Kjaergaard (Wadenprobleme)

FK Austria Wien

  • Florian Wustinger (Kreuzbandriss)
  • Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
  • Romeo Vucic (Knorpelschaden)
  • Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)
  • Johannes Handl (Viruserkrankung)
  • Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)
  • Noah Botic (Knöchelbruch)
  • Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

  • Dominik Baumgartner (Bänderanriss Sprunggelenk)
  • David Skubl (Meniskusverletzung)

SK Rapid

  • Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)
  • Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)
  • Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)
  • Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)
  • Jakob Schöller (Schulterverletzung)
  • Bendeguz Bolla (Hüftprobleme)

FC Blau-Weiß Linz

  • Anderson (Kreuzbandriss)
  • Thomas Goiginger (Muskelverletzung)

LASK

  • Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

  • Paul Komposch (Kreuzbandriss)
  • Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

  • Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)
  • Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

  • Petar Filipovic (Hüftprobleme)
  • Zeteny Jano (Bänderriss)
  • Jacob Italiano (Wadenverletzung)

SCR Altach

  • Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
  • Daniel Antosch (Daumenverletzung)
  • Paul Piffer (unbekannte Verletzung)
  • Alexander Gorgon (Venenverschluss)
  • Diego Madritsch (Schulterverletzung)

SV Ried

  • Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
  • Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)
  • Yusuf Maart (Muskelfasereinriss)
  • Saliou Sane (Rückenprobleme)
  • Kingstone Mutandwa (fraglich)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL

