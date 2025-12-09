Das Ankick-Update vor der 17. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 17. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir halten dich jede Woche über die wichtigsten Spieler-News sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

George Bello (LASK)

Joao Tornich (LASK)

Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger AC)

Emanuel Aiwu (Sturm Graz)

Tom Ritzy Hülsmann (TSV Hartberg)

Verletzte/fragliche Spieler

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Filip Rozga (fraglich)

Red Bull Salzburg

John Mellberg (Knieverletzung)

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Achillessehnenriss)

Anrie Chase (Muskelfaserriss)

Maurits Kjaergaard (Wadenprobleme)

FK Austria Wien

Florian Wustinger (Kreuzbandriss)

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Romeo Vucic (Knorpelschaden)

Sanel Saljic (Syndesmosebandriss)

Johannes Handl (Viruserkrankung)

Abdoulaye Kante (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Wolfsberger AC

Dominik Baumgartner (Bänderanriss Sprunggelenk)

David Skubl (Meniskusverletzung)

SK Rapid

Tobias Börkeeiet (Knorpelschaden)

Noah Bischof (Sprunggelenksverletzung)

Serge-Philippe Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung)

Jean Marcelin (Oberschenkelverletzung)

Jakob Schöller (Schulterverletzung)

Bendeguz Bolla (Hüftprobleme)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Thomas Goiginger (Muskelverletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Jed Drew (Rückenverletzung)

WSG Tirol

Lukas Sulzbacher (Kreuzbandriss)

Quincy Butler (Knieverletzung)

Grazer AK

Petar Filipovic (Hüftprobleme)

Zeteny Jano (Bänderriss)

Jacob Italiano (Wadenverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Daniel Antosch (Daumenverletzung)

Paul Piffer (unbekannte Verletzung)

Alexander Gorgon (Venenverschluss)

Diego Madritsch (Schulterverletzung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Dominik Stöger (unbekannte Verletzung)

Yusuf Maart (Muskelfasereinriss)

Saliou Sane (Rückenprobleme)

Kingstone Mutandwa (fraglich)

ANKICK-5ER-KETTE: SO TIPPT FREDL